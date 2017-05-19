Вена, 19 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта констатируют, что напряженность на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в последние дни возросла вследствие нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

Arka.am

«Согласно информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету, которая пересекла линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта, нанеся удар по военной технике, находящейся по ту сторону линии соприкосновения. Вечером 16 мая и до 17 мая, армянские вооруженные силы вели ответный огонь из минометов различного калибра. Действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу», — говорится в заявлении, распространенном вечером 18 мая сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, послами Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Ричардом Хогландом (США).

Отметив, что поступают противоречивые сообщения о потерях сторон, посредники добавляют, что и они, и офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать информацию с тем, чтобы составить более полное и точное представление о текущей ситуации.

«Сопредседатели осуждают последние нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в заявлении.

В Ереване уже отреагировали на заявление сопредседателей. Так, открывая заседание парламента, новоизбранный спикер Ара Баблоян привлек внимание парламентариев на то, что сопредседатели впервые конкретно указывают на инициатора нарушения режима прекращения огня. «Минская группа ОБСЕ впервые заявила, что инициатива нарушения принадлежит Азербайджану, и мы должны правильно оценить это заявление», — отметил Баблоян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая с аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел России.

Ситуация на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана обострилась 15 мая, когда ВС Азербайджана обстреляли управляемыми ракетами военный объект армии обороны НКР. В результате был частично повреждён зенитно-ракетный комплекс «Оса».

В военном ведомстве Нагорного Карабаха в ответ пообещали, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа».

17 мая вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики прибегли к превентивным мерам, в ответ на проявленную азербайджанскими ВС активность.

«По достоверным данным соответствующих служб МО НКР, в результате азербайджанская сторона понесла потери», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства обороны НКР 17 мая.