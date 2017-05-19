Каракас, 19 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. «Мы говорили о военном и промышленном сотрудничестве между нашими странами. На мой взгляд, оно развивается неплохо и имеет хорошие перспективы расширения и укрупнения, — цитирует венесуэльского лидера испанская АВС. — Очень скоро мы увидимся лично в Москве, детализируем, а если понадобится, то и пересмотрим наши соглашения о совместной деятельности для дальнейшего укрепления отношений между Москвой и Каракасом».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013

«Мадуро объявил о том, что в ближайшее время в его стране будут пущены в эксплуатацию пять российских заводов по сборке грузовиков. Путин выразил полную поддержку усилиям венесуэльского лидера, предпринимающего все возможное для стабилизации положения в стране, и подчеркнул важность решения проблем в рамках закона, — подчеркивает испанское издание. — Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «протесты, которые проходят по всей стране в течение последних почти двух месяцев, не представляют угрозу миру и региональной безопасности».