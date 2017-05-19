«Референдум: программа реновации — решение москвичей»: онлайн-трансляция
Москва, 19 мая, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM начинается дискуссия на тему «Референдум: программа реновации — решение москвичей». Участники мероприятия расскажут о проведении референдума среди горожан по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Объявленная правительством Москвы программа, в той или иной мере затрагивающая интересы всех жителей города, вызвала широкую общественную дискуссию.
ИА REGNUM
Референдум: программа реновации — решение москвичей
В дискуссии принимают участие:
- председатель политической партии «Альянс Зеленых» Закондырин Александр Евгеньевич;
- координатор движения «Общество синих ведёрок» Шкуматов Пётр Михайлович;
- глава Фонда развития местного самоуправления Шаргатова Зоя Ивановна;
- президент «Ассоциации владельцев недвижимости» Капустин Владимир Владимирович;
- депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР Свинцов Андрей Николаевич;
- предприниматель, член Президиума генерального совета всероссийской политической партии «Партия Роста» Потапенко Дмитрий Валерьевич.
и другие.