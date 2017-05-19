Париж, 19 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. 77% граждан Евросоюза против вступления Турции в ЕС, сообщает 19 мая информационный портал Ad hoc News.

ЕС

Европейская народная партия, занимающая 216 мест в Европарламенте и 8 мест в Совете Европы, опубликовала результаты социологического опроса, проведенного в девяти крупнейших странах ЕС.

Среди них: Германия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция и Испания.

В опросе приняли участие по тысяче человек из каждой страны. Им следовало ответить на вопрос: «Важно ли для вас то, что Турция не станет полноправным членом Евросоюза?»

В Германии 86% респондентов отметили пункт «очень важно», за ней последовали Нидерланды, где 84% жителей высказались против вступления Турции в ЕС.

Меньше всего этот вопрос волнует испанцев, среди которых 60% ответили «мне все равно».

Председатель фракции Европейская народная партия в Европарламенте Манфред Вебер прокомментировал результаты опроса.

«Граждане ЕС ждут, пока мы подведем черту под переговорами с Турцией о ее возможном членстве в союзе, — отметил он. — После всего, что между нами произошло, не может быть иначе».

Дипломатическая напряженность между Турцией и многими странами ЕС продолжается на протяжении долгого времени.

После проведения турецкого референдума 16 апреля, в результате которого полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана значительно расширяются, Анкару все больше обвиняют в нарушении прав человека и несоблюдении демократических ценностей.