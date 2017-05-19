Пекин, 19 мая, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Народный банк Китая и новозеландский Центробанк опубликовали совместное заявление, согласно которому стороны договорились продлить действующее соглашение о валютных сделках.

Baike.m.sogou.com Юань

Согласно достигнутым договоренностям, размер валютного свопа останется прежним — 25 млрд юаней, что эквивалентно 5 млрд новозеландских долларов. Соглашение позволит сторонам упростить валютные операции при заключении двусторонних сделок, пишет «Синьхуа».

Первое соглашение между ЦБ КНР и Новой Зеландии было подписано в 2011 году. Главной целью соглашения о финансовом свопе является содействие развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций в национальные экономики.

Валютный своп — серия финансовых операций на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Сделки, как правило, заключаются на период до одного года и могут быть продлены по соглашению сторон.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, осенью 2016 года власти Китая и Новой Зеландии договорились начать официальные переговоры, предусматривающие обновление соглашения о свободной торговле (FTA), заключенного в 2008 году.