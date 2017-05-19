Трамп – о назначении спецпрокурора по РФ: Мир увидел, что США — не едины
Вашингтон, 19 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Назначение специального прокурора по расследованию «влияния» России на американские президентские выборы показывает, что Соединенные Штаты — не единая страна, заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.
«Я считаю, что это ужасным образом вредит нашей стране, потому что это демонстрирует, что мы разделенная, запутавшаяся, не единая страна», — заявил он.
Напомним, 17 мая министерство юстиции США утвердило кандидатуру бывшего главы ФБР Роберта Мюллера на должность спецсоветника по расследованию «влияния» Москвы на выборы американского президента в 2016 году. Он же займется расследованием предполагаемых «связей» между Россией и членами предвыборного штаба Трампа.
Заместитель американского генерального прокурора Род Розенстайн сказал, что выбор пал на Мюллера потому, что он «обладает определенной степенью независимости», а это очень важно в связи с особенностями ситуации, когда к этому делу развился сильный «общественный интерес».
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Комментируя решение американского Минюста, Трамп 18 мая написал в соцсети, что раньше, в ходе предыдущих президентских кампаний, нарушения не становились поводом для назначения специального советника. То, что делается в отношении него и его предвыборного штаба — это охота на ведьм.
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В Кремле назначение спецпрокурора в США назвали результатом внутренних политических процессов этой страны.