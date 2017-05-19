Вашингтон, 19 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Назначение специального прокурора по расследованию «влияния» России на американские президентские выборы показывает, что Соединенные Штаты — не единая страна, заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорок пятый

«Я считаю, что это ужасным образом вредит нашей стране, потому что это демонстрирует, что мы разделенная, запутавшаяся, не единая страна», — заявил он.

Напомним, 17 мая министерство юстиции США утвердило кандидатуру бывшего главы ФБР Роберта Мюллера на должность спецсоветника по расследованию «влияния» Москвы на выборы американского президента в 2016 году. Он же займется расследованием предполагаемых «связей» между Россией и членами предвыборного штаба Трампа.

Заместитель американского генерального прокурора Род Розенстайн сказал, что выбор пал на Мюллера потому, что он «обладает определенной степенью независимости», а это очень важно в связи с особенностями ситуации, когда к этому делу развился сильный «общественный интерес».

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Комментируя решение американского Минюста, Трамп 18 мая написал в соцсети, что раньше, в ходе предыдущих президентских кампаний, нарушения не становились поводом для назначения специального советника. То, что делается в отношении него и его предвыборного штаба — это охота на ведьм.

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В Кремле назначение спецпрокурора в США назвали результатом внутренних политических процессов этой страны.