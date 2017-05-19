Москва, 19 мая, 2017, 07:46 — ИА Регнум. За первые три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах в налоговые органы поступило лишь 40 уведомлений о самозанятости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС, представленные бизнес-омбудсмену Борису Титову.

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Налоговые каникулы были введены для репетиторов, нянь и домработниц. За первый квартал 2017 года на учет встали 27 граждан РФ и 13 иностранных граждан, говорится в письме ФНС. В Москве с населением 12 млн человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.

При этом не стала популярной ранее введенная альтернатива — патентная система налогообложения. За 2016 год в Москве было приобретено всего 1,6 тыс. патентов на оказание этих видов услуг. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в Москве — 19,8 тыс. руб. в год, также необходимо оплачивать страховые взносы (минимум 27,99 тыс. руб. в 2017 году).

По оценкам экспертов, не регистрируются около 99% граждан РФ, оказывающих подобные услуги. Всего в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

Оценивать эффективность нормы о самозанятых в ФНС не стали: оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ведомства. Кроме того, у ФНС нет исчерпывающих данных о возможном общем количестве репетиторов, домработниц, сиделок в России, которые потенциально могли бы быть легализованы.

По мнению Титова, внедрение института самозанятых «на сегодняшний день фактически провалилось». Омбудсмен обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.