Вашингтон, 19 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. По ее словам, американский самолет совершал плановый полет над Восточно-Китайским морем, он проходил в международном воздушном пространстве. Экипаж WC-135 Constant Phoenix действовал «в соответствии с международным правом».

ken H Самолет WC-135W Constant Phoenix

«Пентагон продолжает расследование инцидента», — цитирует Ходж ТАСС.

Представитель Пентагона отметила, что в первоначальных отчетах ВВС США действия китайских пилотов по сопровождению характеризуется как «непрофессиональные».

"Данный вопрос обсуждается с Китаем по соответствующим дипломатическим и военным каналам», — заключила Ходж.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, оборудованный аппаратурой для замера воздуха самолет ВВС США WC-135 Constant Phoenix был перехвачен двумя китайскими истребителями Су-30.

По данным телеканала, американский самолет WC-135 Constant Phoenix выполнял плановую миссию в международном воздушным пространстве над Восточно-Китайским морем. Военные чиновники отметили «непрофессионализм» китайских пилотов.