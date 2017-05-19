Вашингтон, 19 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Авиаудар антитеррористической коалиции во главе с США по отрядам проправительственных сил в Сирии мог привести к гибели военных. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс.

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«Я полагаю, что жертвы есть, — говорит он. — Но у меня нет полной оценки потерь (проправительственных сил Сирии) в результате удара на данный момент».

По его словам, представители военного ведомства в настоящее время выясняют количество жертв после воздушной атаки в Сирии.

«Мы все еще выясняем это», — сказал Джейкс.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 мая коалиция США подтвердила факт нанесения авиаудара по отряду сирийской правительственной армии в районе населенного пункта Эт-Танф в пределах установленной зоны деэскалации. Решение о нанесении авиаудара было принято представителями коалиции из-за приближения колонны проправительственных сил к военной базе вооруженной сирийской оппозиции. Данных о возможных потерях среди сирийского ополчения на данный момент нет.

Минобороны РФ до настоящего времени никак не прокомментировало произошедшее.

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