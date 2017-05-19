Анкара, 19 мая, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юцель находится в турецкой тюрьме уже три месяца, к нему не допускают никого, кроме адвокатов и жены, с которыми заключенный может видеться ограниченное время.

AlexVan Тюрьма

Немецкие политики неоднократно призывали турецкое руководство следовать нормам международного права и освободить журналиста, однако этого не произошло. Более того, сам президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявлял, что, пока он находится у власти, Юцель не выйдет на свободу.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей инаугурационной речи напомнил турецкой стороне, что существуют такие демократические свободы, как свобода слова, свобода самовыражения и свобода печати.

Канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз публично демонстрировала готовность немецкого руководства делать все возможное, чтобы освободить немецкого журналиста.

На практике дело обстоит иначе: Денизу Юцелю угрожают лишением свободы до пяти лет как минимум, представителям немецкого консульства продолжают отказывать в посещении журналиста.

Более того, он является не единственной жертвой: 30 апреля бойцы турецкого спецназа, не сообщив об этом немецким властям, задержали немецкую журналистку по обвинению в террористической пропаганде. На данный момент она находится в тюрьме с двухлетним сыном, ее муж также арестован.

Если у Юцеля имеется двойное гражданство, то у журналистки — только паспорт ФРГ.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Турция должна была сразу сообщить Германии о задержании журналистки, так как у нее немецкое гражданство, после чего — обеспечить к ней доступ немецкого консула.

Но Анкара не выполнила ни одного из требований конвенции.

Таким образом, Турция не соблюдает нормы международного права, пишет издание.

Вопросы, как освободить немецких журналистов и как далеко ради этого пойдет немецкое руководство, остаются открытыми.