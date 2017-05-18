Вашингтон, 19 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. В Пентагоне считают, что в результате удара коалиции во главе США по отрядам проправительственных сил Сирии могут быть жертвы. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс, передаёт телеканал RT.

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«Я полагаю, что жертвы есть. Но у меня нет полной оценки потерь в результате удара на данный момент. Мы всё ещё выясняем это», — сказал Джейкс.

Ранее в штабе коалиции официально подтвердили факт нанесения авиаудара, заявив при этом, что данные действия «были предприняты после того, как попытки России убедить проправительственные силы не продвигаться к Эт-Танфу не принесли успехов».

В заявлении штаба также было отмечено, что силы коалиции «действуют в районе Эт-Танфа на протяжении многих месяцев, консультируя и обучая партнёрские силы, участвующие в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как передавало ИА REGNUM, авиация так называемой антитеррористической коалиции во главе с США 18 мая нанесла удар по позициям отрядов сирийского народного ополчения, лояльного Дамаску, в ответ на их наступление на позиции сил, поддерживаемых Вашингтоном.

Бомбардировка была произведена в районе города Эт-Танф на юге Сирии у границ с Иорданией. Известно, что в районе этого города расположена база сирийских войск. Данных о возможных потерях среди сирийского ополчения на данный момент нет.

Минобороны России до настоящего времени никак не прокомментировало произошедшее.