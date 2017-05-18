Кёльн, Германия, 19 мая, 2017, 01:43 — ИА Регнум. По завершении матчей ¼ финала чемпионата мира по хоккею определились участники полуфинальной стадии турнира.

Судья

Список полуфинальных пар сформировался следующим образом:

Оба матча ½ финала состоятся 20 мая в Кёльне. Встреча сборных России и Канады начнётся в 16:15 по московскому времени. Матч Швеция — Финляндия назначен на 20:15 мск.

Напомним, ранее сборная России в четвертьфинальном поединке разбила сборную Чехии со счётом 3:0. Канадцы одержали победу над Германией — 2:1.