Милан, Италия, 19 мая, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Нападение с ножом на сотрудника полиции и военнослужащего на железнодорожном вокзале в Милане совершил 20-летний мигрант из Северной Африки, передаёт La Repubblica.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошёл, когда молодого человека остановили для проверки документов. Тот, как сообщается, «сразу достал нож».

В результате нападения военнослужащий получил ранение в шею, а сотрудник полиции — ранение руки.

Оба пострадавших были госпитализированы. По заявлению медиков, угрозы их жизни нет.

Злоумышленник был задержан. Как установлено, ранее он уже подвергался аресту за преступления, связанные с наркотиками.