Ранивший ножом полицейского в Милане оказался мигрантом из Северной Африки
Милан, Италия, 19 мая, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Нападение с ножом на сотрудника полиции и военнослужащего на железнодорожном вокзале в Милане совершил 20-летний мигрант из Северной Африки, передаёт La Repubblica.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
По информации издания, инцидент произошёл, когда молодого человека остановили для проверки документов. Тот, как сообщается, «сразу достал нож».
В результате нападения военнослужащий получил ранение в шею, а сотрудник полиции — ранение руки.
Оба пострадавших были госпитализированы. По заявлению медиков, угрозы их жизни нет.
Злоумышленник был задержан. Как установлено, ранее он уже подвергался аресту за преступления, связанные с наркотиками.