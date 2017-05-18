Тегеран, 19 мая, 2017, 00:12 — ИА Регнум. «Правда, в апреле Тегеран посетил глава Татарстана Рустам Минниханов, который встретился с кандидатом в президенты Ирана Ибрахимом Раиси, что позволило тут же прилепить последнему ярлык «человека Москвы» и возбудить циркуляцию слухов о российском вмешательстве, — размышляет журналистка. — На уровне пропаганды этого, может быть, и достаточно, но в серьезном политическом смысле — нет».

Hamid Najafi Высеченная в скале Бехистун статуя Геракла. Иран

«Предстоящие в эту пятницу иранские выборы Владимиру Путину неинтересны. Кто бы ни был президентом в этой стране, реально править ею все равно будет Али Хаменеи, верховный религиозный лидер, поводом для смены которого может послужить только его смерть. Высокопоставленные религиозные деятели, которые будут назначать преемника Али, — люди, на посторонних не отвлекающиеся, им дела нет ни до кого, в том числе и русских», — заявляет автор тоном, не терпящим возражений.

Журналистка подчеркивает, что «с русскими у иранцев отношения особые. Несмотря на то, что эти два государства периодически сотрудничают, в Тегеране друзьям из Москвы доверяют даже меньше, чем американским врагам. Иранцы с ненавистью относятся к любому, кто попытается вмешаться в их внутреннюю жизнь, хотя сами не отказываются от того, чтобы повлиять на политику окружающих их стран».

По мнению автора, иранские выборы — тот редкий случай, когда интересы Москвы, Тегерана и западных государств совпадают, чему свидетельством — ядерная многосторонняя сделка 2015 года.

«Кроме того, на настоящий момент у Рухани и Путина сложились просто превосходные отношения, хотя иногда интересы двух стран в Сирии расходятся, но Кремль тегеранский режим вполне устраивает, — резюмирует Рула Халаф. — Как максимум у Москвы может быть интерес вмешаться в иранские выборы только по одной причине — чтобы противостоять намерениям американского президента нарушить заключенное ядерное соглашение, но вряд ли это потребуется, ибо Запад настроен сохранить сделку».