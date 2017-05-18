Москва, 18 мая, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как «недружественного шага» в отношении Азербайджана выглядит странно. Об этом сегодня, 18 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева по поводу решения российского суда о ликвидации «Всероссийского Азербайджанского конгресса» (ВАК).

Логотип «Всероссийского Азербайджанского конгресса»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-за несоответствия устава этой организации российскому законодательству.

Ранее Минюст РФ заявил, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ВАК было установлено, что ряд положений устава организации не соответствуют требованиям действующего российского законодательства.

В частности, название организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, которые имеют право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

После выявления нарушений, Минюст неоднократно направлял руководству ВАК предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства РФ.

Срок для устранения всех нарушений истек 17 октября 2016 года, но ни одно из нарушений устранено не было.

В ответ на решение российского суда Гаджиев заявил, что «ликвидация ВАК по иску министерства юстиции Российской Федерации на фоне политики президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами и их более активное участие в общественно-политической жизни России, вызывает серьезное сожаление и удивление».

«Наряду с ВАК, в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, в том числе Союз армян России. В отношении к неправительственным организациям национальных меньшинств в политической плоскости, мы расцениваем такую дискриминацию против Конгресса как недружественный шаг. Считаем, что подобный подход не только не служит балансу межнациональных отношений в России, концепции реформ, проводимых в стране, укреплению межкультурного диалога, но и не вызовет позитивный резонанс в азербайджано-российских отношениях. В этом шаге мы усматриваем проявление дискриминации и пристрастного отношения к людям, являющимся гражданами Российской Федерации, по их этнической принадлежности. Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление», — заявили в МИД Азербайджана (цитата по apa. az).

При этом он отметил, что подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджанско-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям: «Российская Федерация, как один из основных посредников в процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в течение многих лет, взяла на себя важные обязательства. Добросовестное выполнение этих обязательств в то же время требует, чтобы в вопросе урегулирования межнациональных отношений был сохранен баланс, не был нарушен принцип справедливости.

Ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России может восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

Комментируя заявления МИД Азербайджана Захарова отметила, что в России «с недоумением восприняли высказывания, которые были сделаны по линии пресс-службы МИД Азербайджана».

«Обратили внимание на выступление представителя МИД Азербайджана по поводу российской внутренней политики, звучали слова о «балансе межнациональных отношений, концепции реформ и перспектив межкультурного диалога» в нашей стране. Полагаем такие заявления неуместными. Оценка решения российского суда в отношении российской общественной организации как «недружественного шага» в отношении Азербайджана выглядит странно», — сказала представитель российского МИД (цитата по mid.ru).

«Прискорбно, что внешнеполитическое ведомство Азербайджана опять использует опубликованные в ряде СМИ версии и озвучивает их, тем более публично, о неком «армянском следе».

Мы не нуждаемся в каких-то сомнительных советах относительно того, как нам выстраивать межэтнические отношения в собственной стране. Россия — многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности. У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений. В частности, интересы российских граждан азербайджанской национальности представляют свыше 260 некоммерческих организаций. На федеральном уровне успешно работают Азербайджанское молодежное объединение России, Союз азербайджанских организаций России, Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России, Всемирный азербайджанский культурный фонд.

В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление, которого определён главами двух государств. Убеждены, что процитированные мной высказывания (возможно, не вполне продуманные) не нанесут ущерба российско — азербайджанским отношениям», — сказала Захарова.

Тема ликвидации ВАК со стороны Верховного суда России вызвала гнев депутатов правящей в Азербайджане партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов выразил сожаление в связи с тем, что в России некоторые лица ставят на первое место не интересы государства, а собственные.

По его словам, нанесен вред азербайджано-российским отношениям: «Срочно следует принять меры. Международные силы неоднократно подвергали нас давлению из-за России. Однако мы никогда не делали ничего, чтобы противоречило бы интересам России. Милли Меджлис должен принять официальное заявление в связи с этим. Что же это значит? В России все вопросы решены оставался только вопрос ВАК? В Азербайджане функционирует много русских детсадов, школ и центров. Я как председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям обращусь в соответствующие официальные органы Азербайджана, чтобы была проведена проверка ведения документации в российских центрах, общинах».

Спикер Огтай Асадов в свою очередь заявил, что Азербайджан всегда поддерживал Россию: «Вопрос заключается в том, что они этого не заметили».

Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан 5 марта 2001 года по инициативе бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принял участие во II съезде ВАК в октябре 2004 года.