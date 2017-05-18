Вашингтон, 18 мая, 2017, 23:23 — ИА Регнум. По мнению сотрудников телеканала, глава Белого дома утвердительно отреагировал на вопрос журналистов, не является ли бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман главным кандидатом на пост нового руководителя ФБР.

roanokecollege Джо Либерман

Перед этим Дональд Трамп сообщил журналистам, что крайне близок к принятию окончательного решения в вопросе выбора нового главы Федерального бюро расследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп встречался с четырьмя кандидатами на эту должность, среди которых был и бывший сенатор Джо Либерман.

Напомним, 9 мая 2017 года президент США Дональд Трамп освободил Джеймса Коми от должности главы ФБР по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса.