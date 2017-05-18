Монреаль, Канада, 18 мая, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовал, чтобы бывшая российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева до 31 мая покинула пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 мая, заместитель генерального директора WADA Роб Келер.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Исинбаева

Заседание совета учредителей WADA проходит сегодня, 18 мая, в Монреале (Канада). В ходе заседания замдиректора Келер и глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор представили доклад о процессе восстановления РУСАДА.

Напомним, в конце 2015 года WADA отозвало свою аккредитацию у РУСАДА. Тогда, по итогам расследования «независимой комиссии» под руководством Ричарда Паунда, было принято решение, что РУСАДА не соответствует кодексу WADA.

Позднее, когда страсти поутихли, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской антидопинговой организации.

Был заново принят устав РУСАДА, в соответствии с которым в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта 2017 года председателем наблюдательного совета стала Елена Исинбаева, которая в РУСАДА должна представлять Олимпийский комитет России.

Однако, после назначения Исинбаевой, директор WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура Исинбаевой будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.

Эта комиссия заявила, что кандидатура Исинбаевой не соответствует ранее принятой дорожной карте по восстановлению членства РУСАДА в WADA.

Кроме того, назначение Исинбаевой на должность главы наблюдательного совета РУСАДА было подвергнуто критике со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Представители Федерации заявили, что назначение Исинбаевой якобы не поможет достичь желаемых изменений в допинговой культуре российской лёгкой атлетики.

При этом Исинабева за свою блестящую карьеру прыгуньи с шестом никогда не использовала допинг.

Стоит отметить, что известная в прошлом спортсменка Татьяна Лебедева заявила, что президент IAAF британский лорд-бегун Себастьян Коу питает крайне сильную неприязнь к Исинбаевой.

В итоге сегодня на заседании совета учредителей WADA замдиректора Келер в категоричной форме заявил, что Исинбаева будет удалена из РУСАДА.

«До 31 мая эта персона будет устранена из РУСАД», — сказал Келер.

Комментариев российской стороны пока не последовало.