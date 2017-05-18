Москва, 18 мая, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушение режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта. Об этом сегодня, 18 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве.

Mid.ru Мария Захарова

Отвечая на вопрос о том, возможна ли новая трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении после того, как на днях произошло резкое обострение на линии карабахского противостояния, Захарова сказал, что пока ей анонсировать нечего.

«Если такие контакты будут запланированы, мы Вас о них проинформируем», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом она ещё раз озвучила позицию Москвы по поводу обострения на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

«Действительно, согласно информации из различных источников, 15 мая с азербайджанской стороны был обстрелян военный объект, находящийся по ту сторону линии соприкосновения. Соответственно отреагировала другая сторона. Данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Я еще раз высказала российскую принципиальную позицию на этот счет», — сказал Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана обострилась 15 мая, когда ВС Азербайджана обстреляли управляемыми ракетами военный объект армии обороны НКР. В результате был частично повреждён зенитно-ракетный комплекс «Оса».

В военном ведомстве Нагорного Карабаха в ответ пообещали, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа».

17 мая вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики прибегли к превентивным мерам, в ответ на проявленную азербайджанскими ВС активность.

«По достоверным данным соответствующих служб МО НКР, в результате азербайджанская сторона понесла потери», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства обороны НКР 17 мая.