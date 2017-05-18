Вашингтон, 18 мая, 2017, 22:37 — ИА Регнум. «Наши стратегические бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие», — цитирует издание слова Робина Рэнда.

U.S. Air Force Бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США

О точном количестве самолётов и их конкретном типе генерал Рэнд ничего не сообщил.

По информации Washington Examiner, в распоряжении командования глобальных ударов находятся стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, B-1 и B-52. Все они способны нести на борту ядерное оружие.

Напомним, в апреле 2017 года ВВС США перевели на авиабазы в Эстонии истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.