Москва, 18 мая, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Российская Федерация с 19 мая временно ограничит поставки сухого молока, масла и сыра с семи предприятий в Белоруссии. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосантирному надзору (Россельхознадзор).

Сыр

Сообщается, что с 19 мая временно прекращены поставки сухого молока, масла и сыра с Кобринского маслодельно-сыродельного завода, Молодечненского молочного комбината, «Новогрудских даров», Пружанского молочного комбината, а также Слуцкого сыродельного комбината и одного из его филиалов.

Россельхознадзор указывает, что эти предприятия неоднократно нарушали ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС, в том числе добавляя в продукцию антибиотики.

15 мая представители Россельхознадзора провели переговоры с белорусскими коллегами из департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии. Однако по итогам переговоров никаких мер принято не было.

В итоге Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на импорт.

Также Россельхознадзор просит белорусские надзорные органы проверить ещё четыре предприятия — Барановичский молочный комбинат, «Верхний луг», филиалы «Здравушки-милк» и Ошмянского сыродельного завода, а также «Молочный полюс».

Если в отношении этих предприятий никаких мер принято не будет, то Россельхознадзор также временно запретит ввоз продукции этих заводов на территорию России.