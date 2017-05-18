Ереван, 18 мая, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Карен Карапетян назначен премьер-министром Армении. Указ об этом сегодня, 18 мая, подписал президент Армении Серж Саргсян.

President.am Серж Саргсян представляет членам правительства Карена Карапетяна (архив)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карен Карапетян и возглавляемое им правительство подали в отставку сегодня, 18 мая, выполняя требование Конституции.

Согласно 158-й статье Основного Закона Армении, правительство подаёт в отставку в день первого заседания новоизбранного парламента. А 130-я статья Конституции гласит, что в этом случае президент Армении немедленно принимает отставку правительства.

Сегодня, 18 мая, Саргсян принял отставку правительства.

«Принять отставку правительства Армении, — говорилось в тексте указа. — Члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового состава».

Парламент Армении шестого созыва сегодня, 18 мая, провёл первое заседание, в ходе которого представитель Республиканской партии Армении (РПА) Ара Баблоян был избран спикером Национального Собрания.

Сегодняшнее отставка и назначение Карапетяна носили формальный характер. О том, что Карен Карапетян сохранит свой пост в случае победы РПА на парламентских выборах, которые состоялись в Армении 2 апреля, президент Армении заявил ещё в ноябре 2016 г.