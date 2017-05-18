Ленинградская область, 18 мая, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Страхование 90% посевных площадей в Ленинградской области — это именно та цифра, на которую необходимо выйти с учетом, что регион находится в зоне рискованного земледелия. Об этом сегодня, 18 мая, на заседании штаба по вопросу проведения весенних полевых работ 2017 года заявил губернатор Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

По словам главы региона, в этом году впервые уже более половины посевных площадей Ленобласти застрахованы. Страхование идёт как за счёт собственников земельных участков, так и за счёт региона.

«Мы прекрасно понимаем, что убытки прошлого года мы не смогли на сто процентов компенсировать нашим сельхозпроизводителям. Одна из причин, что нет культуры страхования таких продуктов растениеводства в зоне рискованного земледелия. Научилась на своих ошибках. Надеемся, что выйдем на цифру, когда будет страховаться 90% всех посевных площадей, которые могут подвергаться плохим погодным условиям», — выразил надежду Александр Дрозденко.

Объемы посевов, по словам губернатора, соответствуют уровню 2016 года — примерно 71 га. Он напомнил, что в 2016 году Ленобласть впервые за последние пять лет провалились по общему объему валового производства сельхозпродукции. «Провалились из-за погодных условий. Надеемся в этом году всё компенсировать», — заявил Дрозденко.

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На сегодняшний день засеяно 46% посевных площадей региона. «Это очень хороший показатель. Мы идем чётко в графике, полевые работы завершим вовремя», — сказал Дрозденко.

«Будем надеяться на благосклонность погоды», — добавил зампред правительства Ленобласти и глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Сергей Яхнюк.

Глава региона также отметил, что в Ленобласти, прежде всего, сеют однолетние травы, поскольку это основа областного кормопроизводства, с учетом специализации региона на молочном и мясном животноводстве.

«У нас, как и во многих регионах Северо-Запада, растут площади зерновых культур. Наше зерно в силу погодных условий не может идти на муку для производства хлебобулочных изделий, но мы научились выращивать фуражное зерно. Уже 17% посевных площадей занимают зерновые культуры», — сообщил глава региона.

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Известил губернатор и о появлении новой культуры в Ленобласти — рапса. Им занято уже более 1% посевных площадей региона.

«Обсуждали с руководителями сельхозпредприятий преимущества рапса. Во-первых, это хороший корм в виде жмыха для животноводства, способствующий жирности молока и молокоотдаче. В то же время, сегодня пищевые предприятия стоят за ним в очереди — его цена от 40 до 50,5 рублей, в зависимости от качества масла. И эта культура очень хорошо растет в нашей зоне», — пояснил Александр Дрозденко.

Отметим, что для успешного проведения весенне-полевых работ, своевременного приобретения необходимых материально-технических ресурсов на начало мая до сельскохозяйственных товаропроизводителей региона доведено 2,2 млрд рублей, в том числе на поддержку растениеводства — 608 млн рублей, что на 32% превышает уровень 2016 года. «Ничто нам не мешает, чтобы весенне-полевые работы прошли с оценкой «хорошо», — добавил Дрозденко.

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