Вильнюс, 19 мая, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Обуреваемые желанием избавиться от тоталитарной «руки Кремля» прибалтийские страны не в первый раз вредят себе назло России. Так и теперь: Литва, Латвия и Эстония порешили через 8 лет окончательно отключиться от энергосоединения с Россией и Белоруссией. «Экономические» причины и их реальную подоплеку обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

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Проблема для прибалтийской тройки доселе состояла в отсутствии согласия относительно технических аспектов отсоединения от «оккупационной электросети». Ведь мало просто отключиться — надо еще куда-то подключиться, и именно здесь соседей преследовали разногласия. Будет ли Прибалтика соединять свои электросети с Центральной Европой через Польшу (как хотела Литва) или через Финляндию (как хотела Эстония), окончательно установилось в мае сего года, когда Эстония согласилась на Польшу.

Свое решение официальный Таллинн объяснил экономической выгодой. Хотя и до сих пор неясно, в какую цену обойдется электроэнергия конечному потребителю, чего будет стоить переорганизация сетей, достаточно ли резервных мощностей для связей с Центральной Европой, куда денутся старые соединения?.. Информации нет.

Однако само решение трех стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) более походит на политическое.

Каковы перспективы прибалтийских стран и что будет с Калининградской областью, читайте здесь: Энергетическое самоубийство: зачем Прибалтика бежит из БРЭЛЛ?

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