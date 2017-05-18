Йошкар-Ола, 18 мая, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на пост руководителя республики в сентябре 2017 года. В настоящее время Евстифеев планирует продолжать кадровые перестановки в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Марий Эл.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

«Я, проработав чуть более месяца, активно изучал реальное положение дел в республике и могу сказать, что у меня есть адекватное представление о том объеме работ, который должен быть выполнен будущим главой региона», — прокомментировал свою позицию врио главы республики. Он напомнил, что направлен на этот пост указом президента РФ Владимира Путина и обязан «улучшить социально-экономическую ситуацию в республике».

По мнению Евстифеева, некоторые направления нельзя улучшить мгновенно, в частности, ремонт дорог или строительство. «Это длительная перспектива, и это возможно сделать только руководителю, которому будет оказано доверие на выборах», — заключил он.

Кроме того, врио главы региона отметил необходимость продолжать кадровые перестановки. «В республике есть общественная потребность — и очень высокая — в наведении порядка. Сегодня качество работы практически всех ведомств вызывает нарекания, прежде всего, со стороны самих жителей», — заявил Евстифеев, утверждая, что продолжит работать в направлении ротации кадров.

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Напомним, с момента назначения в Марий Эл Евстифеев сменил министра — полномочного представителя главы Марий Эл в Госсобрании — им стал Сергей Трухин. Министром образования и науки стала Наталья Адамова, главой министерства сельского хозяйства и продовольствия — Юрий Сидыганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Евстифеев назначен врио главы Марий Эл 6 апреля. Среди проблем республики он назвал образование, социально-экономическое отставание — зарплата невысока. «Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве», — отмечал Евстифеев.

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Прежний руководитель региона Леонид Маркелов попросил освободить его от должности — он проработал в регионе 16 лет и хотел бы перейти на другую работу. Однако 13 апреля Маркелов был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 235 млн рублей. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово».