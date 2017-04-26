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Врио главы Марий Эл сменил полномочного представителя руководителя региона

Политика

Ранее новый министр работал в Девятом арбитражном суде Москвы

Йошкар-Ола, 26 апреля 2017, 12:24 — REGNUM  Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ об освобождении от должности министра — полномочного представителя главы Марий Эл Геннадия Мякишева. Соответствующей документ опубликован на портале правительства региона.

Согласно тексту указа, Мякишев покидает пост по собственной инициативе «в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ».

Напомним, новая должность министра — полномочного представителя главы Марий Эл появилась по указу прежнего главы республики Леонида Маркелова в июне 2016 года. С сентября ее занял Мякишев. В обязанности полномочного представителя главы входит следующее: представлять интересы главы и правительства Марий Эл в Госсобрании республики и Конституционном суде, а также участвовать в заседаниях Верховного суда.

На должность министра — полномочного представителя главы Марий Эл назначен Сергей Трухин. Ранее он работал судьей Свердловского областного суда, возглавлял судебную коллегию по гражданским делам, затем был назначен заместителем председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио главы Марий Эл Александр Евстифеев в 2004—2012 годах являлся председателем Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, в январе 2014 года назначен председателем Десятого арбитражного апелляционного суда.

На пост врио главы Марий Эл Евстифеев назначен 6 апреля 2017 года в связи с отставкой предыдущего руководителя республики Маркелова, в отношении которого позднее было возбуждено уголовное дело о взятке в крупном размере.

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