Москва, 18 мая, 2017, 20:40 — ИА Регнум. «Клуб сторонников партии «Единая Россия» провел дискуссионные площадки по вопросу использования беби-боксов в 46 регионах. В них принимали участие эксперты, представители религиозных организаций, депутаты Госдумы. Надо сказать, что мнения достаточно полярные. 17 регионов высказываются однозначно за легализацию метода использования таких «окон жизни» или допускают такую возможность. Остальные же считают такую практику нецелесообразной», — сказал Сергей Боярский, выступая в ходе федерального дискуссионного «Клуба сторонников» партии «Единая Россия» на тему: «Системы использования беби-боксов».

Pravme.ru Беби-бокс

«Все материалы, которые мы собрали в 46 регионах, мы передадим фракции «Единой России» в Государственной думе. Там есть резолюции, которые имеют множество аргументов «за» и «против» — в части безопасности, цены и криминализации этой сферы. Фракция «Единой России» должна получить все аргументы для того, чтобы принять взвешенное, компромиссное решение», — заключил Сергей Боярский.

Парламентарий также обратил внимание на то, что клуб сторонников является нейтральной площадкой обсуждения актуальных тем, которая транслирует позицию широкой общественности непосредственно на федеральный уровень принятия решений.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркнула, что в Госдуме существуют две позиции: «за» и «против» этого законопроекта.

«Обе точки зрения имеют право на существование. Мы все работаем на то, чтобы не было отказов от детей», — отметила Оксана Пушкина.