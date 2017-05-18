Ленинградская область, 18 мая, 2017, 20:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области будет производиться примерно 100 тыс. тонн картофеля в год. Увеличивать объем посевов не планируется, поскольку регион не выдерживает конкуренции на этом рынке с Белоруссией. Об этом сегодня, 18 мая, на заседании штаба по вопросу проведения весенних полевых работ 2017 года заявил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Белорусский картофель

«Мы сегодня нашли вместе с сельхозпроизводителями баланс. Будет производиться примерно 100 тысяч тонн картофеля и столько же овощей открытого грунта. Хотя могло бы быть и больше. Но, дело в том, что мы не хотели бы производить какой-либо вид продукции себе в убыток. Мы понимаем, что у нас есть серьезный конкурент — Белоруссия. Интервенция, которую осенью на картофельном рынке делают белорусы, очень сильно нас подкашивает», — пояснил Александр Дрозденко.

Он отметил, что власти региона, конечно, могут «напрягать крестьян, но тогда они будут просить больше компенсаций и дотаций на производство». Тем более, что Ленобласть проигрывает Белоруссии по погодным условиям и себестоимости.

«Несмотря на инфляцию, цена на картофель не растет, остается в пределах 6−8 рублей. Фактически она уже сравнялась с себестоимостью», — отметил губернатор.

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Вместе с тем, в этом году в регионе увеличатся площади овощных культур. «Та же морковь, свекла хорошо реализуются на наших рынках. Если бы у нас была возможность хранить эту продукцию, может быть, мы бы производили бы больше. Кроме того, в Ленобласти хорошо развивается выращивание культур на грунте закрытого типа — то есть, в теплицах», — добавил Дрозденко.

Напомним, в 2016 году Ленобласть понесла значительные убытки от неурожая вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период. Фермеры не смогли собрать треть урожая картофеля, свеклы и зерна.

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