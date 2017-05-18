Дрозденко: Картофель из Ленобласти не выдерживает конкуренции с белорусским
Ленинградская область, 18 мая, 2017, 20:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области будет производиться примерно 100 тыс. тонн картофеля в год. Увеличивать объем посевов не планируется, поскольку регион не выдерживает конкуренции на этом рынке с Белоруссией. Об этом сегодня, 18 мая, на заседании штаба по вопросу проведения весенних полевых работ 2017 года заявил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы сегодня нашли вместе с сельхозпроизводителями баланс. Будет производиться примерно 100 тысяч тонн картофеля и столько же овощей открытого грунта. Хотя могло бы быть и больше. Но, дело в том, что мы не хотели бы производить какой-либо вид продукции себе в убыток. Мы понимаем, что у нас есть серьезный конкурент — Белоруссия. Интервенция, которую осенью на картофельном рынке делают белорусы, очень сильно нас подкашивает», — пояснил Александр Дрозденко.
Он отметил, что власти региона, конечно, могут «напрягать крестьян, но тогда они будут просить больше компенсаций и дотаций на производство». Тем более, что Ленобласть проигрывает Белоруссии по погодным условиям и себестоимости.
«Несмотря на инфляцию, цена на картофель не растет, остается в пределах 6−8 рублей. Фактически она уже сравнялась с себестоимостью», — отметил губернатор.
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Вместе с тем, в этом году в регионе увеличатся площади овощных культур. «Та же морковь, свекла хорошо реализуются на наших рынках. Если бы у нас была возможность хранить эту продукцию, может быть, мы бы производили бы больше. Кроме того, в Ленобласти хорошо развивается выращивание культур на грунте закрытого типа — то есть, в теплицах», — добавил Дрозденко.
Напомним, в 2016 году Ленобласть понесла значительные убытки от неурожая вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период. Фермеры не смогли собрать треть урожая картофеля, свеклы и зерна.
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