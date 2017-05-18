Дамаск, 18 мая, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Сообщается, что удар был нанесен по позициям отрядов сирийского народного ополчения, лояльного Дамаску, в ответ на их наступление на позиции сил, которые поддерживают США.

U.S. Air Force Пуск ракеты

Данные о потерях среди сирийского ополчения от авиаударов коалиции пока не сообщаются. По неподтвержденным данным, авиация коалиции произвела предупредительный огонь.

Уточняется, что бомбардировка была произведена в районе города Эт-Танф на юге Сирии у границ с Иорданией. Известно, что в районе этого города расположена база сирийских войск.

Сирийская оппозиция заявила, что авиаудар ВВС США был произведен по автоколонне, которая следовала на эту базу. В составе колонны находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана. Подтверждения этой информации пока нет.