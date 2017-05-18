Париж, 18 мая, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по хоккею разбила сборную Чехии в матче четвертьфинала чемпионата мира. Игра состоялась сегодня, 18 мая, в Париже.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Российские хоккеисты смогли три раза поразить ворота чехов. Отличились защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин.

Голкипер сборной России Андрей Василевский отразил 27 бросков чешских хоккеистов. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной России. Для Василевского это третий в турнире «сухой» матч.

Таким образом, российская сборная выходит в полуфинал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Канада — Германия.