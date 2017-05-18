Москва, 18 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил диссидентской шуткой времен СССР на сообщения ряда американских СМИ о том, что он якобы получил от президента США Дональда Трампа какую-то секретную информацию. Об этом сегодня, 18 мая, пишет «Российская газета».

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что президент Трамп во время встречи с Лавровым раскрыл главе российского внешнеполитического ведомства важные секретные данные о террористической угрозе со стороны группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным издания, речь шла о том, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят теракты с использованием ноутбуков на авиарейсах.

Эта новость была подхвачена американскими СМИ, контролируемыми Демократической партией, и раздута до очередного скандала с обвинениями в адрес Трампа и его команды в связях с Россией.

Белый дом эту информацию опроверг и заявил, что на встрече никакие секретные данные российской стороне не передавались.

Президент России Владимир Путин также заявил, что ничего подобного не было, и даже выразил готовность опубликовать стенограмму переговоров Лаврова с Трампом, если на это согласится американская сторона.

Сегодня Лавров сам решил прокомментировать этот скандал.

«Складывается ощущение, что многие американские средства массовой информации работают на основе принципа, который был популярен и распространен в Советском Союзе. Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды. Правда, создается впечатление, что многие американские СМИ работают именно в этом ключе», — сказал министр иностранных дел.

Он также напомнил, что почти два месяца назад администрация Трампа решила запретить пассажирам из семи стран Ближневосточного региона проносить на борт любые электронные устройства, в том числе ноутбуки.

«Так что если об этом идет речь, то в чем здесь секрет, я не понимаю», — сказал Лавров.