Москва, 18 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Новый хит американских СМИ — якобы имевшие место мольбы России о встрече с Бараком Обамой. Об этом фейке заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 18 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Отмечая новую примечательную волну «очередных звездных публикаций» американской прессы на российскую тему, официальный представитель российского МИД привела в пример предъявляемое в издании Politico утверждение о направлении российской стороной в недавнем прошлом многочисленных запросов на встречи с Бараком Обамой. Со ссылкой на неких анонимных высокопоставленных бюрократов предыдущей администрации утверждается, что якобы «с 2013 года русские буквально умоляли (!) устроить для министра внутренних дел РФ Сергея Лаврова аудиенцию в Белом доме». Назвав эти утверждения ложью, Мария Захарова отметила, что Россия оставалась открытой для активного диалога даже во время замораживания отношений со стороны Обамы, и обратила внимание, что с того самого 2013 года у Сергея Лаврова прошло 64 встречи и 192 телефонных разговора с госсекретарем США Джоном Керри.

«В более чем 90% все они состоялись по американской инициативе, — сказала Захарова. — К вопросу о том, кто у кого в ногах валялся».

Всего за 14 месяцев с мая 2015 года по июль 2016 года глава Госдепартамента четырежды приезжал с визитом в Россию, где его всякий раз терпеливо принимал Владимир Путин.

На высшем уровне тоже контактов было немало. Президент РФ и бывший президент США провели 11 личных встреч и 26 телефонных разговоров, и инициативу чаще всего проявлял Белый дом. При таком объёме общения на высоком и высшим уровнях в каких-либо кратких беседах и протокольных встречах в Овальном кабинете необходимости вообще не возникало.

«Тем более мы с вами прекрасно помним, что прежняя администрации вообще не прислушивалась к голосу разума, не проявляла желания хоть что-нибудь сделать для изменения к лучшему российско-американских отношений. Вот вам конкретный пример очередного фейка, очередной выдумки, очередной ерунды от издания, которое за несколько лет своего существования претендует на то, чтобы его цитировали», — подытожила Захарова, подчеркнув, что так происходит постоянно и во всём.

Также МИД РФ обратил внимание на слова Рекса Тиллерсона о том, что российское вмешательство в выборы президента хорошо задокументировано. Эти заявления никак не обоснованы, и все просьбы предоставить хоть какие-либо материалы остаются без ответа. Пока всё сводится к выложенному в интернет фантазийному материалу британца Кристофера Стила и пресловутому январскому докладу американских спецслужб, инспирированному еще администрацией Обамы и напоминающему школьное сочинение на заданную тему без единственного реального факта.

«Никаких доказательств у наших оппонентов, как всегда, нет и быть не может, понятное дело, что предъявить нечего, ведь хакеров в пробирку не насыплешь. Все рассказы о некоем российском вмешательстве — один сплошной фейк, искусственно сгенерированный для задействования в американских внутриполитических разборках. Мы уже к этому привыкли, но точно также привыкнут те, кто это пишет, к нашим опровержениям, мы будем их регулярно давать», — сказала Захарова, также призвав партнеров РФ к налаживанию прагматичных и взаимовыгодных отношений. Такие сигналы лишь ослабляют диалог между нашими странами и идут вразрез с тем, что российская сторона слышит на двусторонних контактах.

«Так что мы ещё раз обращаемся к партнёрам с призывом более серьёзно относиться к тому, что они говорят и делают. Этому фарсу пора положить конец», — уверена Мария Захарова.

Напомним, что ряд американских политиков и СМИ обвиняют «российских хакеров» во вмешательстве в последние выборы президента. Недовольные их результатом пытаются списать итоги голосования на козни со стороны России. Никаких реальных доказательств подобных инсинуаций РФ так и не получила, несмотря на неоднократные просьбы предоставить фактуру.