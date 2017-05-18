В Госдуме рассказали о заказчиках финансовых потерь миллиардеров мира
Москва, 18 мая, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Антироссийкие скандалы в США выгодны военно-промышленному комплексу, который хочет привлечь больше финансирования для борьбы «с врагом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Американские и мировые фондовые индексы резко упали из-за политических скандалов в США, связанных со снятием Джеймса Коми с поста главы ФБР и информации о связи президента страны Дональда Трампа с Россией. На этом фоне наиболее богатые предприниматели мира только за 17 мая потеряли порядка 35 млрд долларов. Наибольший удар пришелся по соцсети Facebook — ее основатель Марк Цукерберг потерял 2 млрд долларов, а акции компании упали в цене на 3,3%.
Такие потрясения в интересах военно-промышленного комплекса США, уверен Аксаков.
«Антироссийская истерия имеет свой экономический аспект и заказчика — прежде всего, это в интересах военно-промышленного комплекса и спецслужб», — отметил Аксаков.
«Очевидно, формируется такая атмосфера, когда народ и конгресс будут готовы согласиться с существенными тратами на вооружение, которое необходимо будет закупать, чтобы защитить Америку от врага — то есть, от России. Военно-промышленному комплексу США нужен агрессор, которому надо противостоять, чтобы получать бюджетные влияния и большие заказы от государства», — рассуждает парламентарий.
Спецслужбам поддерживать такую «истерию» тоже выгодно — говоря об угрозе со стороны России и хакерских атаках, они будут требовать дополнительных средств, чтобы обеспечить защиту своих информационных систем, уверен Аксаков.
«За всей этой шумихой стоит, в первую очередь, экономический интерес. И, отчасти, желание некоторых политиков нарастить свой политический капитал и еще раз избраться в конгресс», — заявил глава комитета Госдумы.
Встряска глобального рынка ценных бумаг 17 мая, вызванная политическим кризисом в США, обошлась самым богатым людям планеты в 35 млрд долларов. Индекс миллиардеров, публикуемый порталом Bloomberg, фиксирует сокращение активов абсолютного рекордсмена списка.