Москва, 18 мая, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Антироссийкие скандалы в США выгодны военно-промышленному комплексу, который хочет привлечь больше финансирования для борьбы «с врагом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Американские и мировые фондовые индексы резко упали из-за политических скандалов в США, связанных со снятием Джеймса Коми с поста главы ФБР и информации о связи президента страны Дональда Трампа с Россией. На этом фоне наиболее богатые предприниматели мира только за 17 мая потеряли порядка 35 млрд долларов. Наибольший удар пришелся по соцсети Facebook — ее основатель Марк Цукерберг потерял 2 млрд долларов, а акции компании упали в цене на 3,3%.

Такие потрясения в интересах военно-промышленного комплекса США, уверен Аксаков.

«Антироссийская истерия имеет свой экономический аспект и заказчика — прежде всего, это в интересах военно-промышленного комплекса и спецслужб», — отметил Аксаков.

«Очевидно, формируется такая атмосфера, когда народ и конгресс будут готовы согласиться с существенными тратами на вооружение, которое необходимо будет закупать, чтобы защитить Америку от врага — то есть, от России. Военно-промышленному комплексу США нужен агрессор, которому надо противостоять, чтобы получать бюджетные влияния и большие заказы от государства», — рассуждает парламентарий.

Спецслужбам поддерживать такую «истерию» тоже выгодно — говоря об угрозе со стороны России и хакерских атаках, они будут требовать дополнительных средств, чтобы обеспечить защиту своих информационных систем, уверен Аксаков.

«За всей этой шумихой стоит, в первую очередь, экономический интерес. И, отчасти, желание некоторых политиков нарастить свой политический капитал и еще раз избраться в конгресс», — заявил глава комитета Госдумы.

Встряска глобального рынка ценных бумаг 17 мая, вызванная политическим кризисом в США, обошлась самым богатым людям планеты в 35 млрд долларов. Индекс миллиардеров, публикуемый порталом Bloomberg, фиксирует сокращение активов абсолютного рекордсмена списка.