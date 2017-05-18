Мадрид, 18 мая, 2017, 14:19 — ИА Регнум. «Вскоре после того, как самолет был обнаружен с помощью наземного мониторинга, испанские F-18 поднялись в небо с военной базы Амари, расположенной в 40 км от столицы Эстонии Таллина, в рамках миссии быстрого оповещения и реагирования с целью перехвата воздушного судна», — говорится в заявлении ВВС.

Eielson.af.mil Истребители F-18 Hornet ВВС Испании

Самолет, идентифицированный как российский истребитель-бомбардировщик Су-24, испанские F-18 «сопровождали до тех, пока не получили приказ выйти из построения».

В заявлении также отмечается, что российский самолет, поднявшийся в воздух с базы в Калининградской области, расположенной между Литвой и Польшей, проходил вблизи линии разметки территориальных вод Латвии в направлении Эстонии.

Напомним, в апреле 2017 года испанские ВВС развернули в Эстонии 5 истребителей F-18 15-го авиакрыла для участия в миссии патрулирования Балтийского воздушного пространства с целью обеспечения контроля над российскими военными воздушными судами, предположительно вторгающимися в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

Это уже четвертое развертывание ВВС Испании в странах Балтии для сдерживания предполагаемой НАТО угрозы со стороны России.