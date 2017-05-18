Тирасполь, 18 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики принял заявление о недопустимости установления совместного молдавско-украинского контроля на границе с Приднестровьем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, депутаты подчеркнули, что эти действия означают блокаду ПМР, нарушают международно-правовые документы и базовые права человека.

Здание Верховного Совета ПМР. Тирасполь

«Не вызывает сомнений, что данные намерения продиктованы исключительно политическими мотивами и стремлением добиться перевода приднестровской экономики под юрисдикцию Молдовы в условиях неурегулированного конфликта», — говорится в документе.

Депутаты также выразили озабоченность намеренным подрывом основ переговорного формата «5+2». «Отказ Молдовы от обсуждения этой темы, а также торпедирование ранее достигнутых договоренностей, включая положения «Берлинского протокола» 2016 года, ставят под угрозу устойчивость равноправного диалога между сторонами процесса урегулирования. Убеждены, что вопросы о пограничном и таможенном контроле должны решаться исключительно в рамках переговорных механизмов с участием всех вовлеченных участников», — отмечается в заявлении.

В своей декларации депутаты отметили также рост реваншистских настроений в молдавских политических кругах. В этой связи они обратили внимание на недавнее решение Конституционного суда Молдавии по теме молдавского нейтралитета, расценив его, как «провокацию, направленную на расшатывание миротворческой миссии России, которая является основным гарантом безопасности всего региона». В решении КС Молдавии, напомним, российское военное присутствие в ПМР названо «незаконным» и приравнено к «оккупации».

«Опуская вопросы качества молдавской правовой экспертизы, допустившей расширение сотрудничества «нейтральной» Молдовы с НАТО на фоне прямого подстрекательства властей РМ к применению вооруженных сил для разрешения конфликта с Приднестровьем, а также оскорбительной оценки роли СССР и России, без усилий которых современная молдавская государственность была бы в принципе невозможна, Верховный Совет Приднестровья отмечает участившиеся опасные попытки пересмотра истории», — говорится в заявлении ВС.

«Народ Приднестровья хорошо помнит, что представляла собой территория Бессарабии до установления так называемой советской оккупации, какими методами в 1992 году Молдова пыталась навести «конституционный порядок», а также помнит роль миротворческих сил Российской Федерации в восстановлении мира и безопасности на берегах Днестра. По-видимому, ни мир, ни безопасность не являются для молдавских властей теми ценностями, которые необходимо беречь», — подчеркивают депутаты.

Парламент Приднестровья «оставляет за собой право на принятие соответствующих ситуации политико-правовых мер реагирования на агрессивные действия, направленные против интересов приднестровского народа и ведущие к масштабному кризису как в экономике, так и в процессе урегулирования». «Ответственность за последствия подобных действий полностью ляжет на молдавские власти и поддерживающие их действия силы, заинтересованные в эскалации напряженности», — говорится в документе.

Депутаты также призвали Федеральное собрание России, Верховную раду Украины и Парламентскую ассамблею ОБСЕ как представительные органы государств и организаций, являющихся гарантами и посредниками в переговорном процессе, «применить все необходимые политико-правовые инструменты для недопущения дестабилизации обстановки вокруг миротворческой операции, блокирования переговорного механизма в формате «5+2» и попыток установления блокады Приднестровья».

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая.

Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.