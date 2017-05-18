Москва, 18 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на публичное обращение к нему бизнесмена Алишера Усманова и опубликовал ответное заявление, пообещав доказать, что тот якобы является «взяткодателем, взяточником, мошенником и жуликом». Запись размещена 18 мая на канале Навального в YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Навальный, называя себя «обладателем канала с большим количеством подписчиков», иронично отметил, что благодаря его деятельности Усманов стал «начинающим видеоблогером». Оппозиционер пообещал позже подробно разобрать действия Усманова, чтобы подтвердить причастность того к фактам коррупции.

«Дорогой Алишер Бурханович Усманов, конечно, я отвечу и по пунктам объясню и напомню вам, расскажу всем остальным, какой же вы все-таки жулик. И я уверяю вас, что мои слова будут более убедительны», — заявил Навальный.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Алишер Усманов, ранее подавший иск против оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства, записал видеообращение, в котором обвинил оппозиционера во лжи. Миллиардер заявил, что Навальному придется ответить перед ним по закону.

Напомним, 13 апреля Усманов подал на оппозиционера в суд. Поводом стало обвинение в том, что Усманов якобы совершил подкуп однокурсника председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Ильи Елисеева, который получил от бизнесмена земельный участок на Рублевском шоссе. Усманов, в свою очередь, заявил, что сделка с земельным участком состоялась в рамках обмена недвижимостью.

18 мая в Люблинском суде Москвы состоялась досудебная подготовка к рассмотрению иска. Рассмотрение дела по существу должно состояться 30 мая.