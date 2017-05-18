Началась пресс-конференция «Русского Художественного Союза»
Москва, 18 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. 18 мая в пресс-центре ИА REGNUM началась первая пресс-конференция Русского Художественного Союза.
ИА REGNUM
Русский Художественный Союз
На ней будет объявлено о создании принципиально новой творческой организации, объединяющей деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу.
Создатели РХС — писатель Захар Прилепин, театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, композитор Владимир Мартынов, музыкант Александр Ф. Скляр призывают творческих людей к объединению на основе патриотической позиции и православного миропонимания.
В пресс-конференции принимают участие создатели Русского Художественного Союза:
- Захар Прилепин, писатель;
- Андрей Анисимов, архитектор;
- Эдуард Бояков, продюсер;
- Алексей Гинтовт, художник;
- Елена Жосул, педагог;
- Алексей Комов, архитектор;
- Владимир Мартынов, композитор;
- Константин Мацан, журналист;
- Андрей Новиков-Ланской, писатель;
- Вероника Пономарева, художник;
- Сергей Пускепалис, режиссер;
- Александр Ф. Скляр, музыкант;
- Евгений Тарло, правовед;
- Михаил Тюренков, журналист;
- Нара Ширалиева, культуролог;
- Арсений Штейнер, куратор
и другие.