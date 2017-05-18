Москва, 18 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. 18 мая в пресс-центре ИА REGNUM началась первая пресс-конференция Русского Художественного Союза.

ИА REGNUM Русский Художественный Союз

На ней будет объявлено о создании принципиально новой творческой организации, объединяющей деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу.

Создатели РХС — писатель Захар Прилепин, театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, композитор Владимир Мартынов, музыкант Александр Ф. Скляр призывают творческих людей к объединению на основе патриотической позиции и православного миропонимания.

В пресс-конференции принимают участие создатели Русского Художественного Союза:

Захар Прилепин, писатель;

Андрей Анисимов, архитектор;

Эдуард Бояков, продюсер;

Алексей Гинтовт, художник;

Елена Жосул, педагог;

Алексей Комов, архитектор;

Владимир Мартынов, композитор;

Константин Мацан, журналист;

Андрей Новиков-Ланской, писатель;

Вероника Пономарева, художник;

Сергей Пускепалис, режиссер;

Александр Ф. Скляр, музыкант;

Евгений Тарло, правовед;

Михаил Тюренков, журналист;

Нара Ширалиева, культуролог;

Арсений Штейнер, куратор

и другие.