Москва, 18 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. 18 мая в пресс-центре ИА REGNUM началась первая пресс-конференция Русского Художественного Союза.

ИА REGNUM
Русский Художественный Союз

На ней будет объявлено о создании принципиально новой творческой организации, объединяющей деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу.

Создатели РХС — писатель Захар Прилепин, театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, композитор Владимир Мартынов, музыкант Александр Ф. Скляр призывают творческих людей к объединению на основе патриотической позиции и православного миропонимания.

В пресс-конференции принимают участие создатели Русского Художественного Союза:

  • Захар Прилепин, писатель;
  • Андрей Анисимов, архитектор;
  • Эдуард Бояков, продюсер;
  • Алексей Гинтовт, художник;
  • Елена Жосул, педагог;
  • Алексей Комов, архитектор;
  • Владимир Мартынов, композитор;
  • Константин Мацан, журналист;
  • Андрей Новиков-Ланской, писатель;
  • Вероника Пономарева, художник;
  • Сергей Пускепалис, режиссер;
  • Александр Ф. Скляр, музыкант;
  • Евгений Тарло, правовед;
  • Михаил Тюренков, журналист;
  • Нара Ширалиева, культуролог;
  • Арсений Штейнер, куратор

и другие.