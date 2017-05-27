Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 14 мая «Известия» Московского Совета Рабочих Депутатов сообщают, что Исполком Петербургского Совета получил сведения о распространении Пуришкевичем на фронте прокламаций погромного характера, дискредитирующих деятельность Совета. Совет обвиняется в подрыве власти правительства, в развращении русской армии и пр. Прокламация расходится в сотнях экземпляров.

Фрагмент открытки 1917 года

В совещании в ставке главнокомандующего фронтом Брусилова, с участием военного министра Керенского, обсуждался вопрос об образовании украинских воинских частей. Совещание признало возможным наметить 3 корпуса из расположенных на югозападном фронте войск, которые будут комплектоваться исключительно солдатами и офицерами украинцами. По окончании комплектования они будут переформированы и названы украинскими. Общее переформирование армии по национальному принципу признано в настоящее время опасным и неосуществимым.

Страница газеты «ИСКРЫ» 1917 года

В Москве состоялась многотысячная пролетарская демонстрация под руководством Московского Совета и Московского Комитета РСДРП (б) против смертного приговора Адлеру. В демонстрации принимали участие, кроме русских рабочих и солдат, также группы австрийских пленных. Кроме обычных знамен и плакатов, были плакаты протеста против приговора над Адлером и плакаты с приветствиями Либкнехту, Ленину и другим вождям нового революционного Интернационала. Вечером проходили многочисленные митинги.

Демонстрации протеста против смертного приговора Адлеру были также в Кинешме, Новых Горках, Мещевске, Владимире, Зарайске, Шуе, Твери, Костроме, Голутвине, ст. Раменское. Особенно крупная демонстрация произошла в Нижнем-Новгороде. В шествии по городу и на митингах участвовали многие тысячи солдат, рабочих и других граждан города. «Правда» сообщает о двух митингах в Петербурге в честь Адлера, на которых выступали с речами Ленин, Зиновьев, Каменев и Муранов.

На Путиловском заводе состоялся многолюдный митинг с участием министра труда Скобелева и члена Исполкома Петроградского Совета Дана (меньшевика). Скобелев изложил в своей речи причины, побудившие Совет делегировать своих представителей в состав Временного Правительства. Он и его товарищи останутся на своих постах только до тех пор, пока демократия им доверяет. На вопрос о братании на фронте Скобелев ответил, что братание было бы вполне возможно, если бы воевали две армии, ибо тогда вопрос о войне был бы окончательно решен в отрицательном смысле.

«Но такое братание, которое происходит теперь, когда наша революционная армия попадает в объятия Гинденбурга, считаю абсолютно невозможным…

Что касается опубликования договоров, то это вполне возможно, и вопрос не только о их пересмотре, но и об отмене их является лозунгом дня. Но мы должны еще ждать ответа на нашу ноту к союзникам. Из разговоров с их послами мы убедились, что скоро получим положительный ответ на нашу ноту и таким образом вопрос о пересмотре договоров будет вполне перерешен. Я вам заявляю, что одна капля крови не будет пролита за грабительские стремления как русских, так и иностранных капиталистов».

Х08 Л. Петухов. Лейб-гвардии Волынский полк первый поднявший знамя революции

Дан говорил о специфических особенностях русской революции, вызванной участием России в мировой войне. Дан подчеркнул невозможность развития революции при дальнейшем затягивании войны. Поэтому революция должна убить войну. По она не может убить ее простым осуществлением требований мира, так как такой мир был бы миром сепаратным, что гибельно для революции.

«Мы — интернационалисты, поэтому мы должны бороться за мир в международном масштабе. И именно для этой цели наши товарищи и вступили в состав Временного Правительства».

После речи Скобелева и Дана собранием была принята резолюция:

«Имея ввиду, что вступление в министерство социалистов было единственным выходом из создавшегося положения, ибо иначе стране грозил развал, грозило похоронить за собой и завоевание революции, и что, таким образом, единственный способ выхода из положения было вступление социалистов во Временное Правительство, участвующие митинга выражают полное и неограниченное доверие всем социалистам, вступившим во Временное Правительство, ибо участие социалистов в правительстве и есть возрождение мира всего мира, демократической республикии Интернационала».

На съезде Крестьянских Депутатов всеми присутствующими против пяти принята резолюция по продовольственному вопросу, предложенная комиссией.

«Единственным выходом из угрожающей разрухи должно быть установление твердых цен и монополия на хлеб, развитие производительных сил сельского хозяйства и с этой целью обеспечение его орудиями и средствами производства, установление твердых цен и государственной монополии на предметы массового потребления, распределение всех продуктов первой необходимомости по карточной системе равномерно для всего населения, запрещение производства и ввоза предметов роскоши и ограничение прибыли капиталистов, упорядочение и усиление работы транспортов всех видов: железнодорожного, водного и т. д., и организация там, где их нет, местных, областных, губернских, уездных, волостных и районных продовольственных органов на самых широких демократических основах».

Работники почты

В Москве открылся второй Всероссийский съезд почтово-телеграфных служащих. На съезд прибыло 307 представителей с правом решающего голоса и 38 представителей с правом совещательного голоса. На съезде с приветственной речью выступил министр почт и телеграфов Церетели, который сказал, что работа съезда поможет ему разрешить одну из важнейших задач момента — улучшение положения трудящихся в ведомстве.

В статье «О хлебных хвостах и качестве хлеба» «Правда» пишет:

«Нет той улицы и даже глухого переулка, где бы не тянулись эти бесконечные черные хлебные хвосты, точно змеи, гудящие на разные лады и тоны. Они стоят с 2-х часов, с 12-ти часов ночи, в некоторых районах дошло даже до того, что эти хвосты вырастают накануне, с 9-ти часов вечера, для того, чтобы на следующий день утром получить себе ½ фунта или 1/3 фунта печеного хлеба, но карточкам. Из-за этого стоят сотни людей, а, по всему городу Петрограду сотни тысяч. И это во всякую погоду изо дня в день… Пора бы положить этим хвостам конец»…

Ленин в «Правде» в статье «Грозит разруха» выдвигает свою точку зрения на проблему:

«…Программу «ужасного» большевизма приходится признать, ибо иной программы выхода из действительно грозящего, действительно ужасного краха быть не может, но… но капиталисты «признают» эту программу для того, чтобы не исполнять ее. А народники и меньшевики «доверяют» капиталистам и учат народ этому губительному доверию. В этом вся суть всего политического положения.

Ввести контроль за трестами — с публикацией их полных отчетов, с немедленными съездами их служащих, с обязательным участием в контроле самих рабочих, с допущением представителей каждой крупной политической партии к самостоятельному контролю, — ввести это можно декретом, на составление которого достаточен один день.

Разруха грозит. Катастрофа идет. Капиталисты привели и приводят все страны к гибели. Спасение одно: революционная дисциплина, революционные меры революционного класса, пролетариев и полупролетариев, переход всей государственной власти в руки этого класса, который сможет на деле ввести именно такой контроль, на деле провести победоносно «борьбу с тунеядством»

Справка ИА REGNUM

Владимир Пуришкевич — депутат Госдумы 2, 3 и 4 созыва, монархист, черносотенец. В Думе стал известен как оратор, прибегавший к эпатажным, оскорбительным и хулиганским выходкам, за что часто удалялся с заседаний. После февральской революции вел подрывную работу против Правительства, создавал вооруженные подпольные монархические организации.

Карл Либкнехт — один из основателей коммунистической партии Германии (в 1918) и Социалистического Интернационала молодежи. Ярый противник войн и милитаризации, из-за чего вступил в конфликт с германской социал-демократической партией. В 1916 году был приговорен к 4 годам тюрьмы за антивоенную агитацию и призывам к свержению правительства.