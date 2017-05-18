Стокгольм, 18 мая, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Комментируя проблемы с одеждой у военных во время учений, представитель производителя военной одежды Torraka (Швеция) Йонас Райдем пояснил, что обмундирование не рассчитано на температуры минус 45 °C. Он отметил, что все выглядело презентабельно лишь на первый взгляд.

Немецкие военнопленные под Сталинградом. 1943

«Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают», — сказал он.

Напомним, совместные учения Joint Viking 2017 проходили в начале марта в провинции Финнмарк (Норвегия).

Общая численность участников превысила восемь тысяч, из них 700 человек — военнослужащие США и Великобритании. Были задействованы военная бронетехника, авиация и военно-морской флот.

Район проведения военных учений расположен в 160−300 км от границы с Россией. Финнмарк является единственной норвежской провинцией, целиком находящейся за полярным кругом.