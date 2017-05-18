Москва, 18 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Михеев считает, что обвинения против Трампа являются частью кампании травли элитой президента США.

Франс Снейдерс. Травля кабана

«Это называется словом травля… поэтому что бы сейчас Трамп ни сделал, он все равно будет виноват. Не имеет значения, что он сделает и какое решение примет, они его травят. К сожалению, пока Трамп оптимальной тактики сопротивления не выработал. Ему кажется, что, если он будет где-то уступать им (а в отношении России он им уступает), они его простят, что он сможет компенсировать на внешнеполитическом направлении свои внутриполитические проблемы. Но этого не произойдет», — поделился мнением политолог.

При этом он полагает, что целью кампании, развязанной элитой США, является желание добиться от Трампа абсолютной лояльности элите либо ухода с поста президента тем или иным способом.

«Ему никто ничего не простит, они будут травить его до тех пор, пока не добьются от него полной лояльности, стопроцентного повиновения или действительно уберут его тем или иным способом и покажут, что они в доме хозяева…» — развернул мысль Михеев.

Он также отметил, что США находятся в глубочайшем политическом кризисе, который чреват погружением в кризис всего мира.

«За много лет мы видим действительно глубокий кризис. И этот кризис независимо от того, чем с Трампом дело кончится… бесследно для Америки не пройдет. Еще раз на основании этого скандала мы убедились, как опасно доверять американцам судьбы мира. Эта страна варится внутри себя. Страна, которая по поводу внутренних проблем может устроить мировой кризис… это крайне опасные люди».

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Сочи, назвал скандал в США, развернувшийся после встречи Трампа с Лавровым, «политической шизофренией», а также в шутку сделал выговор главе российского МИД, что тот не поделился с ним «секретами», которыми, в свою очередь с ним «поделился» Трамп.

Читайте также: Путин назвал слухи о выданных Трампом секретах «политической шизофренией»