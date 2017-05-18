Страсбург, Франция, 18 мая, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко пришел в бурный восторг после подписания закона о безвизовом режиме между Украиной и государствами Евросоюза. Трансляцию церемонии вел телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

Документ был подписан 17 мая во французском Страсбурге спикером Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел Мальты Кармео Арбелой. На пленарной сессии Европарламента присутствовал и украинский лидер.

Порошенко не мог сдержать радостных эмоций, он широко улыбался, активно жестикулировал и восклицал «вау» и «yes». После того как подписи на документе были поставлены, он пожал руки представителям ЕС и инициировал общее рукопожатие. Говоря о своих чувствах, он подчеркнул, что теперь «все довольны».

«Мы это сделали. Прекрасно! Все в порядке, все довольны… Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 миллионов украинцев довольны», — отметил глава Украины.

Напомним, подписание соглашения о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС Порошенко анонсировал 11 мая. Документ закрепляет изменения, касающиеся украинских граждан, в визовом перечне ЕС, принятом 15 марта 2001 года.

За подписанием документа последует публикация в официальном вестнике Евросоюза, после чего, через 20 дней, изменения вступят в силу. Это произойдет, ориентировочно, 11 июня.

Гражданам Украины не потребуется виза для посещения стран Шенгенской зоны, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. В указанных странах они смогут оставаться не более 90 суток в течение шести месяцев. Для работы или обучения в странах ЕС украинцам придется оформлять специальную визу.

Вместе с тем Киев получил предупреждение от руководства Евросоюза, касающееся возможной отмены безвизового режима в случае, если к Украине возникнут «серьезные вопросы», связанные с миграцией и безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко призвал воспринимать введение безвизового режима с ЕС философски: процедура, по его словам, является «окончательным разводом» Украины с «Российской империей».

Он заявил, что теперь для граждан Украины будут действовать «три свободы»: движения капиталов, товаров и людей. Безвизовый режим, с точки зрения Порошенко, возвращает Украину на ее «историческое место» среди европейских государств.

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