Москва, 18 мая, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Высота орбиты полёта Международной космической станции будет увеличена на 350 метров, сообщили 18 мая в Центре управления полётами (ЦУП).

МКС

Как уточнятся, корректировка орбиты была необходима для создания оптимальных условий для посадки экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-03».

Манёвр был осуществлён в 00:35 мск. Двигатели служебного модуля МКС «Звезда» проработали 13 секунд.

После завершения операции средняя высота полёта станции составила 405,1 километра.

Напомним, в предыдущий раз корректировка высоты полёта Международной космической станции производилась 27 апреля в целях создания оптимальных баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-03».

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