Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Результат решающего матча полуфинальной серии мужской гандбольной Суперлиги, сыгранного 16 мая в Санкт-Петербурге.

Гандбол

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) 25:22 (13:15 12:7), счёт в серии 2:1

Проигрывая в первой половине встречи, санкт-перербургские гандболисты сумели собраться и подтвердить своё преимущество, полученное в ходе регулярного чемпионата. Теперь они в финале Суперлиги сыграют с лидером российского гандбола последних лет «Чеховскими медведями». Первый матч пройдёт 22 мая в Чехове.

Положение команд в плей-офф мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.