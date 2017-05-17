Москва, 17 мая, 2017, 20:33 — ИА Регнум. «На данный момент в отношении Захарченко существует подозрение о получении взятки в размере $800 тысяч при посредничестве генерала МВД Лаушкина, сотрудника ФСБ Сенина», — сказал Лебедевич.

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Кто такой генерал Лаушкин, его имя и должность, не сообщается, так как расследование дела Захарченко проходит в секретном режиме.

В ходе судебного заседания представитель следствия сделал замечание адвокату Лебедевичу, так как тот разгласил тайну следствия.

Также известно, что на данный момент арестовано имущество третьих лиц, связанных с Захарченко, на сумму более 2 млрд рублей.

«Сумма арестованного имущества значительно превышает ту сумму, которую суд сможет взыскать с Захарченко, исходя из существующих сегодня обвинений», — сказал адвокат Лебедевич.

Известно, что арестованная сумма находится на счетах Лидии Горшковой. Однако защита заявила, что эти средства принадлежали Анастасии Пестриковой, которая является матерью полуторагодовалого сына Захарченко.

Давая показания в суде, Пестрикова заявила, что арестованная сумма принадлежит её отцу, и он ее честно заработал.

Однако следствие считает, что эта сумма была получена Захарченко в результате коррупционной деятельности и передана Пестриковой на хранение, которая, в свою очередь, разместила средства на счетах Горшковой.

Что касается полковника ФСБ Сенина, который к тому же является мужем сестры Захарченко, то он успел скрыться от следствия за границу.