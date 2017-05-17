Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Напомним, у нынешнего директора музея Николая Бурова в начале июня заканчивается контракт. Он уже заявил, что контракт продлевать не собирается, так как перспектива передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви означает, что музей будет упразднен, а сам Буров уволен. Директор подчеркнул, что не хотел бы быть уволенным «на старости лет» и предпочитает не продлевать контракт.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фреска Исаакиевского собора

По словам Сухенко, до 1 июня директором музея «Исаакиевский собор» будет назначен один из четырех действующих замов Бурова.

Также Сухенко подчеркнул, что первое время новый глава музея может оставаться в статусе исполняющего обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сухенко заявлял, что решение о новом директоре музея не принято, вопрос обсуждается. Также он говорил, что решение по кандидатуре нового директора примет лично губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.