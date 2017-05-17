Йошкар-Ола, 17 мая, 2017, 19:30 — ИА Регнум. В Марий Эл региональное отделение ЛДПР организовало митинг, участники которого потребовали отставки министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства республики Вячеслава Пашина. В регионе проблемы дорог и пассажирских перевозок уже долгое время являются одними из самых актуальных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения.

Mari-el.gov.ru Вячеслав Пашин

«Мы выходим с требованием отставки министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Пашина. ЛДПР не первый год поднимает две главные проблемы нашей республики — это транспорт и дороги», — заявила координатор Марийского регионального отделения Юлия Иванова. Партия придерживается принципа «Не справился с работой — уходи!».

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«Нет вокзалов, люди вынуждены садиться на импровизированных остановках без всякой гарантии, что доедут до места назначения. В Йошкар-Оле нет безопасного транспорта — износ троллейбусов более 80%, по городу курсируют лишь два транспортных средства, отвечающих всем требованиям», — продолжает Иванова.

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За годы руководства министерством был уничтожен автобусный парк города Йошкар-Олы, за ним и Козьмодемьянский АТП. Сфера пассажирских перевозок единственная в республике, где до сих пор миллионные долги по заработной плате.

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Также ЛДПР отмечает вопиющую халатность с организацией сезонных перевозок до дачных участков — право на их осуществление получил перевозчик без автобусов. На устранение нарушений у него есть два месяца, только дачный сезон будет уже подходить к концу. «Кто возместит потери урожая нашим пенсионерам? Мы получили десяток обращений с просьбой разобраться. Если Вячеслав Пашин не видит выхода из сложившейся ситуации, он должен уйти, мы будем требовать решения проблем жителей Марий Эл на уровне депутатов Госдумы», — заверили в ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, организовать аналогичное протестное мероприятие с требованием отставки главы Минпромтранса собирается и отделение «Справедлиой России» в Марий Эл. Поводом к отставке, по мнению справороссов, стала ситуация с льготными перевозками в республике.

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Напомним, Пашин с 2001 года в правительстве Марий Эл. Сначала он был первым заместителем министра экономики и промышленности, в 2005 году назначен первым заместителем министра экономического развития, промышленности и торговли. Главой Минпромтранса он является с июня 2010 года, в апреле 2013 года назначен заместителем председателя правительства Республики Марий Эл — министром промышленности, транспорта и дорожного хозяйства.