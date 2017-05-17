Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Концерт, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя, пройдет 3 июня на Дворцовой площади в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. Об этом сегодня, 17 мая, ИА REGNUM сообщили организаторы.

Виктор Цой

Музыкальный фестиваль «Петербург live», посвященный в этом году юбилею лидера группы «Кино», соберет на сцене известные российские рок-коллективы: «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный флот», «Бригадный подряд». Они исполнят наиболее известные песни группы «Кино». Специальным гостем мероприятия станет экс-участник «Кино» Юрий Каспарян.

Помимо выступлений российских рок-артистов зрителей ждут редкие кадры с концертов «Кино», которые будут транслироваться на больших экранах. Также поклонникам легендарного музыканта покажут интервью с Виктором Цоем и ранее не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций.

Вход на концерт свободный, начало назначено на 18 часов.

Отметим, в рамках культурной программы юрфорума также пройдет музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», концерт Миланского симфонического оркестра им. Джузеппе Верди («Ла Верди») и другие мероприятия.

Напомним, что основная программа ПМЭФ-2017, который пройдет с 1 по июня в КВЦ «Экспофорум», включает 108 деловых мероприятий. Официальная церемония открытия форума пройдет 1 июня. Президент Владимир Путин запланировал свое появление на форуме на 2 июня - он откроет пленарное заседание. Компанию ему составят премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Австрийской Республики Кристиан Керн.

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