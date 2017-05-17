Вильнюс, 17 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. На встрече министров здравоохранения стран Прибалтики литовские чиновники попытались убедить своих коллег из Латвии и Эстонии последовать примеру Литвы и ввести ограничения на продажу и потребление алкоголя, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Литвы сегодня, 17 мая. На встрече был рассмотрен планируемый к подписанию меморандум, в котором были бы установлены обязательства сотрудничать по вопросам сокращения потребления алкоголя и табака и поощрения здорового питания.

Франсиско Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

«Политика контроля над алкоголем должна основываться на предпосылке, что у потребления алкоголя есть большая социальная стоимость, чем это кажется с первого взгляда, а также что здоровье и благополучие людей важнее экономических факторов. Поэтому необходимо улучшать здоровье общества, побуждать к научным исследованиям и преградить путь угрозе для здоровья, вызываемой алкоголем и табаком», — сообщили в пресс-службе Минздрава Литвы.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, таким образом, планируется стимулировать сотрудничество в странах Прибалтики, предоставляя различные формы поддержки, стимулировать научные исследования, оказывать политическую поддержку, делиться опытом.

«Мы видим, что все три страны Прибалтики сталкиваются с похожими проблемами, в большинстве случаев выбирают похожие решения проблем. Мы маленькие государства, поэтому поддержка очень важна, действуя в одном направлении, мы можем достичь больших результатов», — говорил Верига.

Отдельно министры рассмотрели вопрос контрабанды табачных изделий. В планируемом к подписанию меморандуме утверждается, что незаконная торговля табачными изделиями в первую очередь ориентирована на и без того самые уязвимые группы общества. Например, на молодежь.

Напомним, в Литве готовят ко вступлению пакет ограничений по торговле и потреблению алкогольной продукции, среди которых полный запрет на любую рекламу, продление возрастного ценза при покупки спиртного, сокращения времени продажи алкоголя, открытия специализированных магазины, запрет продажи в уличных кафе, во время массовых мероприятий, и другие меры.

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