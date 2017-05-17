Вашингтон, 17 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. «Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции с Паоло Джентилони, сказал, что если американский Конгресс пожелает, Россия может представить стенограмму беседы Лаврова и Кисляка с Трампом. Путин считает, что так называемый скандал «Рашагейт» уже принимает шизофренические формы», — пишет издание.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Однако, обращает внимание газета, не все так просто с предложением Кремля. «Речь не идет о предоставлении аудиозаписей разговора — только стенограммы. При этом российская сторона не дала никаких пояснений, почему она вела стенографическую запись встречи и известила ли об этом американскую сторону», не выдвигая предположений, что за подвох скрывается за этой позицией Москвы и предоставляя возможность читателю самому пофантазировать на эту тему.