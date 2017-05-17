Тбилиси, 17 мая, 2017, 18:16 — ИА Регнум. «Если ситуация в Нагорном Карабахе обострится, она будет отличаться от прошлогодней, и, возможно, примет характер не локальных боев, а войны между государствами. Такая вероятность велика», — заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая в интервью грузинскому изданию «Резонанси».

ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его мнению, в разжигании такой войны заинтересованы и Азербайджан, и Армения, и Россия. Азербайджан заинтересован потому, что в будущем году там предстоят президентские выборы, на которых, по предположению Вахтанга Маисая, Ильхам Алиев выдвинет кандидатуру своей жены.

«Поэтому со стороны Азербайджана начало конфликта может стать своего рода предвыборной прелюдией», — отметил эксперт.

Мотивацией Армении он считает «подписанный между Москвой и Ереваном договор, который еще больше усилил российско-армянскую военную группировку». Но главным моментом эксперт считает вынашиваемые Россией «серьезные претензии» в отношении Южного Кавказа.

«Россия имеет серьезные претензии и стремится к усилению своей боевой готовности на Южном Кавказе. Не случайно, что вопрос абхазской железной дороги вновь выдвигается на уровне тайных ультиматумов. России восстановление абхазской железной дороги необходимо для передвижения военных грузов. Россия усиливает военный контингент как в Цхинвали и Абхазии, так и в Армении, это факт. России нужен Кавказ как военный плацдарм для дальнейшего расширения», — пояснил намерения России Вахтанг Маисая.