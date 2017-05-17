Бишкек, 17 мая, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Президентская партия СДПК решила выдвинуть кандидатом на пост главы государства на предстоящих осенних выборах нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Такое решение приняли участники заседания политсовета партии СДПК, который состоялся сегодня 17 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.kg Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков с апреля 2016 года занимает пост премьер-министра Киргизии, является одним из основателей президентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и входит во влиятельный южный клан Жээнбековых.

До того, как возглавить кабинет министров, Соорнбай Жээнбеков был депутатом парламента, возглавлял Государственную кадровую службу, был замруководителя Аппарата президента. По данным сайта StanRadar, родственники Жээнбекова в разное время занимали посты спикера республиканского парламента, прокурора области, посла в Кувейте и Саудовской Аравии, а также руководили таможней.

Президентские выборы в Киргизии должны состояться этой осенью. До последнего момента было неизвестно, кого президент Алмазбек Атамбаев выберет в качестве преемника. Ранее один из наиболее вероятных кандидатов — Сапар Исаков сообщил, что не будет выдвигаться на пост президента.